Graciele Lacerda e Zezé Di CamargoReprodução/Instagram

Publicado 31/12/2022 13:39

Rio - Graciele Lacerda compartilhou com seus seguidores, na manhã deste sábado, uma fatalidade que aconteceu dentro do voo que estava com o noivo, o cantor Zezé di Camargo. A influenciadora digital disse que tinha chegado em Miami, nos Estados Unidos, onde o sertanejo se apresentará neste domingo, mas não tinha conseguido desembarcar da aeronave porque um homem morreu na viagem.

"Chegamos faz tempo. Mas não conseguimos sair do avião ainda. Aconteceu uma fatalidade no voo. Uma pessoa morreu dormindo", lamentou Graciele.