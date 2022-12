Rita Lee completa 75 anos neste sábado e recebe homenagem do marido, Roberto de Carvalho - Reprodução / Instagram

Publicado 31/12/2022 16:57

Rio - Rita Lee, a eterna "Rainha do Rock Brasileiro", completou 75 anos de idade, neste sábado, e ganhou uma homenagem do marido, o músico Roberto de Carvalho. No Instagram, o artista compartilhou um clique antigo dos dois e escreveu um texto apaixonado em comemoração ao aniversário da cantora, que está com o câncer de pulmão em remissão desde abril.

"Meu amor será eterno! Que aos 75 estejamos apenas no começo. Feliz aniversário, amor, saúde, sorte e sucesso em altas doses! Que todas as forças de luz sagrada do universo estejam iluminando seu caminho! Eu vou junto. Porque te amo, te amo, te amo!", disse o artista, que é casado com a cantora há 47 anos. Os dois ainda são pais de Beto, João e Antônio Lee.

Nos comentários da publicação, fãs também aproveitaram para enviar suas mensagens de carinho. "Que esse ano, que começa neste aniversário desta deusa tão querida, seja lindo para vocês!", desejou um internauta. "Amo vocês!", declarou outra. "Rita, meu amor! Que Deus abençoe muito! Te proteja e te guarde! Que você tenha muita paz, saúde e felicidade sempre. Te amo do tamanho do universo e além!", afirmou uma seguidora.

