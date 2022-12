Rafa Kalimann exibe o corpão em forma durante passeio de barco - Reprodução do Instagram

Publicado 31/12/2022 15:42 | Atualizado 31/12/2022 15:43

Rio - Rafa Kalimann, de 29 anos, aproveitou o último dia do ano em grande estilo. A influenciadora digital curtiu um passeio de barco no Rio de Janeiro e renovou o bronzeado. De biquíni, ela sensualizou ao posar para algumas fotos, publicadas no Instagram, neste sábado, exibiu o corpão em forma.

fotogaleria

"Seguindo o fluxo de um feed de verão porque Rio de Janeiro nos deu essa graça hoje", escreveu ela na legenda. Através dos comentários, a namorada de José Loreto recebeu vários elogios dos internautas. "Zero defeitos", disse um fã. "Eu jamais vou me acostumar com o seu nível de perfeição!", afirmou outro. "Gostosa", reagiu uma terceira pessoa.