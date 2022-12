Rafa Kalimann interpretará ex-BBB em Vai na Fé, da TV Globo - Divulgação / TV Globo

Rafa Kalimann interpretará ex-BBB em Vai na Fé, da TV GloboDivulgação / TV Globo

Publicado 28/12/2022 10:34

Rio - Rafa Kalimann fará sua grande estreia em novelas na TV Globo. A influenciadora digital dará vida à Gisela, uma ex-participante do Big Brother Brasil, em sua participação em "Vai na Fé", prevista para janeiro. No folhetim de Rosane Svartman, ela contracenará com o namorado, José Loreto, e a atriz Renata Sorrah.

fotogaleria

Na trama, a personagem participa de uma armação para cima de Lui Lorenzo (José Loreto), um cantor pop. "Estou feliz e espero que as pessoas gostem e se divirtam com a passagem da personagem na trama", comentou Rafa, que já havia feito uma participação na série "Rensga Hits!", série da Globoplay, ao "Gshow".

Kalimann ainda falou sobre a experiência de atuar em novelas e revela como foi contracenar com Renata Sorrah, que interpreta Wilma, mãe de Lui, e outros atores. "Foi uma delícia, divertido. Eu contracenei com Renata Sorrah, isso para mim foi um dos maiores presentes que esse ano me trouxe. Eu amo essa mulher! Ficava no set observando tudo, admirada com o poder que ela traz para a cena. Foi muito bom estar com ela, com o José (Loreto), o Luis Lobianco, a Letícia Salles", disse.