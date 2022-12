Maíra Cardi - Reprodução do Instagram

Maíra Cardi Reprodução do Instagram

Publicado 31/12/2022 15:16 | Atualizado 31/12/2022 15:20

Rio - Maíra Cardi usou o Instagram, neste sábado, para fazer um balanço sobre 2022. Em um longo texto, a influenciadora digital e ex-mulher de Arthur Aguiar relatou alguns momentos difíceis que enfrentou ao longo do ano, entre eles, a perda de um filho, uma depressão profunda e quase morte.

"Eu me entreguei a um jogo que nem era meu, me tornando um integrante de entretenimento externo… e ganhamos! Me separei, voltei, me separei de novo e finalmente finalizamos esse ciclo. Também sofri com haters e muitas notícias mentirosas", começou ela.



"Tive minha filha na UTI e no hospital por algumas vezes, chorei muito, me decepcionei, me emocionei e aprendi a ser grata! Perdi um filho que praticamente ninguém soube, entrei e sai de uma depressão violenta, onde quase morri… e outra vez quase ninguém soube que eu estava lá!", continuou.

Na sequência, a coach de emagrecimento relembrou algumas decepções e contou que doou uma grana alta. "Conheci pessoas, perdi pessoas, me decepcionei com pessoas que nunca imaginei me decepcionar e me surpreendi com as que menos esperava. Viajei muito, trabalhei muito, errei e acertei! ... Pude ter o privilégio de doar meu primeiro milhão, uma das coisas mais lindas que Deus me proporcionou!".

Por fim, Maíra se despediu do ano velho: "O que mais eu poderia querer de 2022? Agradeço do fundo da minha alma ao ano de 2022, pois foi tudo que eu precisava para chegar onde sempre sonhei! Tudo que fica para trás fica com muito amor e gratidão, pois faz parte para sempre da minha história. Que venha 2023, eu tô pronta para finalmente ser feliz e viver todos os meus sonhos mais improváveis. Feliz ano novo, feliz vida nova".