Mariana Belém perde 10 quilos em 45 dias - Reprodução / Instagram

Mariana Belém perde 10 quilos em 45 diasReprodução / Instagram

Publicado 31/12/2022 21:09 | Atualizado 31/12/2022 21:10

Rio - Mariana Belém, filha da cantora Fafá de Belém, surpreendeu os seguidores, na sexta-feira, ao postar um clique de sua nova silhueta. No Instagram, a artista de 42 anos publicou uma foto de biquíni e agradeceu ao seu nutricionista por sua perda de peso.

fotogaleria

"E não é que rolou sol e piscina hoje. Te amo, Dr. Henry Dina. Estamos chegando lá", escreveu Mariana na legenda da publicação. O médico, por sua vez, aproveitou para elogiar a cantora nos comentários. "Perdemos 10 quilos em 45 dias… Parabéns pelo seu empenho, disciplina e determinação em me ver semanalmente! Orgulho de você, Mariana!", afirmou.



Em julho deste ano, Mariana Belém havia publicado fotos em que mostrava o antes e depois do seu tratamento contra a Síndrome de Cushing, doença capaz de provocar inchaço no corpo através dos altos índices de cortisol. "Esse não é um antes e depois de emagrecimento e estética. Esse é o resultado de um mês de tratamento da Síndrome de Cushing levado à risca. Muito do que se vê no antes é inchaço causado pelo alto nível de cortisol, derivado de estresse [...] Não sinto mais a letargia causada pela fadiga adrenal que eu sentia. Me sinto mais feliz e minha leveza não vem da perda de peso e de desinchar, mas do alívio em poder tratar o que estava me causando tanto cansaço e desânimo. Foram 6 kg em um mês, mas pelo inchaço excessivo parecem que foram uns 10 kg ou mais", comemorou, na época.