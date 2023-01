Carolina Dieckmann compartilha cliques na cachoeira com marido e filho caçula - Reprodução / Instagram

Carolina Dieckmann compartilha cliques na cachoeira com marido e filho caçulaReprodução / Instagram

Publicado 31/12/2022 19:57

Rio - Carolina Dieckmann, de 44 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para compartilhar alguns cliques de seu último dia de 2022. No Instagram, a atriz mostrou sua ida à cachoeira com o marido, Tiago Worcman e o filho caçula, José Worcman, de 15 anos, e garantiu elogios dos fãs.

fotogaleria

"Eu te desejo essas coisas que eu trouxe aqui pra vocês e que, pra mim, são a mais pura tradução de Deus: Natureza e amor. Um beijo, amores e obrigada pelo nosso espaço compartilhado; amo esse nosso canto aqui [o Instagram]. Feliz 23!", escreveu a artista na legenda do post.

Nos comentários da publicação, seguidores enviaram suas mensagens de carinho. "Perfeita!", elogiou uma. "Uma chuva de bênçãos para vocês", desejo outra internauta. "Muita saúde, paz e prosperidade", disse uma fã. "Sempre linda, loira", opinou um usuário.

