Pedro Scooby pula sete ondas com Cintia DickerReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2023 11:29 | Atualizado 02/01/2023 11:37

Rio - Pedro Scooby e Cintia Dicker usaram as redes sociais, na noite de domingo, para registrar o momento em que pularam as sete ondas, em uma praia do Rio. No Instagram, o surfista apareceu sorridente ao lado da modelo, que deu à luz na última terça-feira e recebeu alta do hospital para passar o Ano Novo em casa. Aurora, a filha do casal, permanece internada após ter enfrentado duas cirurgias.