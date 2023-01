Caroline Dallarosa e Rodrigo Solano estão noivos - Reprodução do Instagram

Caroline Dallarosa e Rodrigo Solano estão noivosReprodução do Instagram

Publicado 02/01/2023 10:17 | Atualizado 02/01/2023 10:21

Rio - Caroline Dallarosa, de 24 anos, está noiva! A atriz, que interpretou Arminda, em 'Além da Ilusão' (2022), foi pedida em casamento por Rodrigo Solano e compartilhou um clique do momento especial com os fãs, na noite deste domingo. Na imagem, ela exibe sua aliança e aparece toda sorridente.

"SIM! Mil vezes sim! Já estamos noivos tem algum tempinho, mas quis esperar pra dar a notícia pra vocês! Que esse ano seja muito abençoado para todos porque eu vou casar! Tem maluco pra tudo. Te amo, te amo e te amo", escreveu a artista na legenda.



Larissa Manoela vibrou com a notícia. "Noivas no mesmo dia! Quer mais sintonia que Isaminda (em referência as personagens delas em 'Além da Ilusão')? Te amo. As bests noivas. De Pedra e Cal", comentou a atriz , que anunciou o noivado com André Luiz Frambach no dia 18 de dezembro.