Bárbara Borges e Iran Malfitano assumem romanceReprodução/Instagram

Publicado 01/01/2023 16:28 | Atualizado 01/01/2023 16:31

Rio - Bárbara Borges e Iran Malfitano assumiram de vez que vivem um romance. Na noite deste sábado, a campeã de "A Fazenda 14" gravou um vídeo nos últimos minutos antes da virada do ano em que surge na companhia do ator, além dos filhos e uma amiga. No final do registro publicado nos Stories do Instagram, a ex-paquita chama o artista e os dois trocam um selinho.

Neste domingo, uma parente de Bárbara revelou que o ex-galã de "Malhação" passou o Réveillon na casa da loira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. "Bom dia sem suspense! Eles estão muito felizes, sim! E viva o amor!", escreveu Kika Martins, ao publicar fotos dos dois abraçados e se beijando em frente a uma árvore de Natal, contribuindo para as rumores de que os ex-peões estão juntos.

Os boatos de que Bárbara e Iran estariam vivendo um affair tiveram início logo após a final de "A Fazenda 14", reality show em que eles voltaram a se encontrar, 20 anos depois de se conhecerem nos bastidores de "Malhação". Durante o confinamento, os artistas chegaram a se aproximar, mas afirmaram que pretendiam ser apenas amigos ao deixar o programa. Na última semana, o casal saiu para jantar com André e Drika Marinho no Rio de Janeiro.

Bárbara Borges estava solteira desde 2020, quando chegou ao fim o casamento com o administrador Pedro Delfino, com quem teve Martin, de 8 anos, e Theo, de 6. Já Iran é pai de Laura, fruto do antigo relacionamento com Elaine Albano.

