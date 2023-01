Leandra Leal e a filha marcam presença na posse de Lula - Reprodução do Instagram

Leandra Leal e a filha marcam presença na posse de Lula Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2023 10:00

Rio - Vários famosos acompanharam a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília, de pertinho neste domingo. Gil do Vigor, Leandra Leal, Fafá de Belém, Irandhir Santos, Bela Gil, Duda Beat, Titi Muller e Fátima Bernardes foram alguns dos artistas que prestigiaram o evento histórico e publicaram alguns registros da ocasião nas redes sociais.

Irandhir Santos, que deu vida a José Lucas, em "Pantanal", da TV Globo, publicou uma foto ao lado do marido Roberto Efrem Filho, usando uma camisa em apoio ao presidente. Já Gil do Vigor posou ao lado de sua mãe, Dona Jacira, enquanto assistiam ao primeiro discurso de Lula. Fátima Bernardes acompanhou o evento ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha.

Já Leandra Leal estava na companhia da filha Júlia, de 8 anos. Na ocasião, a artista recriou uma foto que fez em 2003 e compartilhou com os fãs. "O amor venceu", escreveu ela na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Na mesma rede social, Fafá de Belém postou uma série de fotos. Em uma das imagens, ela aparece ao lado de Margareth Menezes, que é Ministra da Cultura do governo Lula. "Feliz novo tempo", afirmou a cantora.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fafa de Belem (@fafadbelem)

A atriz Ana Hikari acompanhou a posse do novo presidente e celebrou: "Eu estou vivendo um momento histórico com meu pai. Estamos no planalto, pra posse do nosso presidente! Sou a pessoa mais feliz do mundo! É Lula Presidente".







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hikari (@_anahikari)