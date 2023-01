Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha - Reprodução do Instagram

Fátima Bernardes e Túlio GadêlhaReprodução do Instagram

Publicado 01/01/2023 20:25

O primeiro dia do ano foi repleto de emoções para Fátima Bernardes. É que a apresentadora do "The Voice Brasil", da Globo, esteve na companhia do namorado, o deputado Federal Túlio Gadêlha, na cerimônia da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreu em Brasília, neste domingo (1).

fotogaleria



A jornalista, que declarou publicamente apoiou a eleição de Lula na corrida eleitoral deste ano, optou por um terninho dourado para marcar presença no evento e posou com o político em diversas fotos. Juntos, os dois ainda registraram o encontro com Sônia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas do atual governo, com a deputada Federal Celia Xakriaba e com o deputado Federal Alessandro Molon e a mulher dele, Clarisse. A jornalista, que declarou publicamente apoiou a eleição de Lula na corrida eleitoral deste ano, optou por um terninho dourado para marcar presença no evento e posou com o político em diversas fotos. Juntos, os dois ainda registraram o encontro com Sônia Guajajara, Ministra dos Povos Indígenas do atual governo, com a deputada Federal Celia Xakriaba e com o deputado Federal Alessandro Molon e a mulher dele, Clarisse.

Nas redes sociais, ambos compartilharam imagens do momento em Brasília. Fátima e Túlio foram para a cerimônia da posse no mesmo carro em que estavam Molon e Clarisse. Fátima e Túlio namoram há cinco anos. A apresentadora mora no Rio, e o deputado federal pernambucano se divide entre Recife e Brasília.



"Dia de reencontros com colegas, amigos, com a democracia. Na torcida por um país mais justo, menos desigual, mais sustentável, com respeito e afeto entre todos nós. O caminho é longo e precisamos estar sempre atentos. Que assim seja", escreveu Fátima em um publicação no Instagram.