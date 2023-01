Major RD - Reprodução do Instagram

Major RDReprodução do Instagram

Publicado 01/01/2023 19:24 | Atualizado 01/01/2023 19:29

O rapper Major RD precisou interromper um show que fazia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, após um homem que estava na platéia hostilizar seu trabalho. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, é possível ver o artista dialogando com uma pessoa de blusa preta, que, segundo ele, se dizia policial. Ainda nas imagens, o rapaz aparece gritando e reproduzindo gestos com as mãos em direção ao palco.

fotogaleria

Na tarde deste domingo (1), Major RD foi aos Stories do Instgram explicar o que, de fato, aconteceu. "É revoltante", iniciou o rapper. "O cara vai para o meu show, chega lá, minhas músicas... todo mundo sabe dos assuntos que eu falo. Ficou lá gritando 'eu sou polícia, eu sou polícia, eu sou polícia'", contou ele.

Ao longo da gravação, Major explica que não enfrentou o homem para evitar uma situação de risco para ele e seus fãs que alí estavam. "Eu fui educado até demais. Se eu continuasse colocando lenha na fogueira iria virar uma guerra generalizada. A festa estava lindona, então, não queria que aquilo acabasse em tragédia", explicou. "Festa de fim de ano e o cara querendo aparecer. Eu fiz o mais sábio. A galera foi contra ele. A galera começou a repudiar e o show continuou lindão", contou o artista. Veja o momento: