Marco Pigossi e o namorado, Marco Calvani, curtiram o Réveillon na ColômbiaReprodução/Instagram

Publicado 01/01/2023 12:46

Rio - Marco Pigossi e o namorado, Marco Calvani, passaram o Réveillon na cidade de Cartagena, na Colômbia. O momento foi compartilhado pelo cineasta, que publicou um clique raro nos Stories do Instagram em que os dois posam sorridentes enquanto se abraçam durante a queima de fogos de artifício.

Recentemente, o ator conhecido por participar de diversas novelas da TV Globo abriu o jogo sobre o medo que tinha de assumir sua sexualidade. "Sair do armário, para mim, não era para minha mãe e para os meus amigos. Era para milhões e milhões de pessoas. Isso tomou uma proporção tão grande… E eu me escondi dentro desse privilégio, dentro desse armário, por muitos anos porque eu não tinha condição, tinha muito pânico de qualquer coisa acontecer", confessou ele, que anunciou o namoro com o diretor italiano em novembro do ano passado.

Longe das telinhas brasileiras desde que estrelou a novela "A Força do Querer" (2017), na TV Globo, Marco Pigossi segue expandindo sua carreira internacional. O ator está no elenco de uma série derivada do sucesso "The Boys", do Amazon Prime Video, em que interpretará o Dr. Edison Cardosa. Enquanto isso, os fãs do artista aguardam ansiosos pela segunda temporada de "Cidade Invisível", série da Netflix em que ele contracena com Alessandra Negrini.