Mari Bridi celebra Ano Novo após separação de Rafael Cardoso com look glamorosoReprodução/Instagram

Publicado 01/01/2023 11:31

Rio - Mari Bridi celebrou seu primeiro Revéillon após a separação de Rafael Cardoso, após 15 anos de casamento. Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora digital esbanjou glamour ao mostrar seu look para receber o novo ano, abusando do decote em um vestido prateado, combinando com brincos chamativos.

"Feliz 2023 para todos nós, meus amores da vida, meus amigos pessoais e virtuais! Que seja de muito amor, de muita paz e de muita verdade", declarou Mariana, na legenda da postagem. Nos Stories, a famosa surgiu na companhia de amigas enquanto celebrava a virada com um show de Anitta na Marina da Glória, Zona Sul do Rio.

Mari Bridi e Rafael Cardoso anunciaram a separação no início de dezembro deste ano. "Acredito que não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito, o carinho e a compreensão de todas as pessoas para preservar esse momento tão delicado para meus filhos e para mim", disse Mariana, que é mãe de Aurora e Valentim, frutos do casamento com o ator de "Cara e Coragem".

