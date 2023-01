Luana Piovani - Reprodução/Instagram

Luana PiovaniReprodução/Instagram

Publicado 01/01/2023 08:39

Rio - Luana Piovani encerrou o ano de 2022 com uma retrospectiva nas redes sociais e aproveitou para mandar uma indireta ao ex-marido, Pedro Scooby. Em postagem no Instagram, a atriz de 46 anos compartilhou um vídeo do escritor de autoajuda Dimas Rodrigues sobre mulheres que são julgadas pela sociedade e já aproveitou para avisar qual será a postura que terá em 2023.

fotogaleria

"Esse ano eu zerei o jogo. Eu plantei, colhi, brilhei, multipliquei e escolhi seguir usando minha voz pra jogar luz pra assuntos relevantes. Fui chamada de diva pop da maternidade solo e, além de divertido, entendi que essa é mais uma bandeira pro meu imenso palco", começou a artista.

Em seguida, ela acrescentou: "Não vou dar cartaz pra machistas e seus apoiadores, mesmo que sejam minhas semelhantes. Sabatinar é preciso. Seguirei cumprindo lindamente meus deveres e exigindo todos os meus direitos. Irei usar todo meu poder e alcance pra cuidar das manas e ampliar as discussões necessárias e relevantes. Acabou a festinha! Chega de co-protagonizar reality e documentário da Globoplay pra quem não me respeita", declarou.

Mesmo sem citar o nome de Pedro Scooby, o recado foi entendido pelos seguidores. No início do ano passado, Luana Piovani declarou torcida para o surfista no "BBB 22", além de ter participado do documentário "A Vida é Irada, Vamos Curtir", que contou a história do atleta. Recentemente, os dois trocaram farpas na internet após a atriz detonar o ex-marido pela forma como ele educa os filhos Dom, de 10 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 7, frutos do antigo casamento entre os famosos.

Além disso, a ex-global também falou sobre os outros planos que tem para 2023 e fez seus votos para o novo ano: "Agora é ver meu stand-up nascer e criar plateia em Portugal, que também precisa de voz feminina representativa pra agregar na luta por direitos garantidos. Os direitos da mulher aqui em Portugal estão bem aquém do que precisamos. Quero desejar saúde e prosperidade a todos e ficar feliz que amanhã já posso postar 'eu linda de biquíni'", brincou, citando um vídeo seu que viralizou em 2019.

Confira: