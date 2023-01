William Bonner e Renata Lo Prete - Reprodução

Publicado 01/01/2023 18:26

Brasília - Em clima descontraído, William Bonner e Renata Lo Prete transmitiram neste domingo (01) a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao comentar o desfile do novo mandatário, o âncora do Jornal Nacional fez uma piada com a colega sobre o episódio mais recente da jornalista no Jornal da Globo.



"Os agentes de segurança valorosamente trotando ao sob o calor deste domingo em Brasília", Lo Prete deu a deixa ao falar sobre os seguranças que acompanhavam o desfile e Bonner não desperdiçou a oportunidade: “valorosamente e de sapato, não de tênis como algumas pessoas tem usado recentemente”.

A experiente jornalista não aguentou a tirada e caiu na gargalhada. Porém, com classe, se absteve de comentar o assunto. Bonner, no entanto, insistiu e saiu em defesa da gafe da colega: "Eu continuo achando que Renata Lo Prete, vou dizer agora no ar, deveria instituir os tênis como o calçado adequado para o Jornal da Globo".

O WILLIAM BONNER FAZENDO PIADA DO TÊNIS DA RENATA LO PRETE ️️️ pic.twitter.com/tRhEYZ25jK January 1, 2023

Recentemente Renata Lo Prete surpreendeu os telespectadores ao quebrar um protocolo e surgir de tênis. Com um look social, a jornalista deixou todos confusos ao aparecer com um calçado esportivo. Pouco tempo depois da aparição do tênis, ela trocou e voltou a usar um salto preto, calçado usado pelas mulheres do jornalismo.