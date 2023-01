Gretchen se declarou para o marido, Esdras de Souza, no último dia do ano - Reprodução/Instagram

Gretchen se declarou para o marido, Esdras de Souza, no último dia do anoReprodução/Instagram

Publicado 01/01/2023 12:10 | Atualizado 01/01/2023 12:14

Rio - Gretchen fez questão de se declarar ao marido, neste sábado, já em clima de celebração do Ano Novo. Em postagem no Instagram, a cantora de 63 anos falou sobre as críticas que o casal recebe nas redes sociais mas deixou claro que os pombinhos não se abalam com os comentários negativos.

fotogaleria

"Estamos encerrando nosso ano mais uma vez com muita saúde, alegria e amor. Temos enfrentado ataques de inveja e recalque, mas nada abala o nosso casamento blindado. Eu estarei sempre do teu lado, te cuidando e mimando como você faz comigo todos os dias. Obrigada, amor, por todo esse ano de parceria e cumplicidade. Amo você. Hoje e sempre", escreveu a artista, na legenda de uma foto em que os dois vestes trajes de banho à beira da piscina.

Mais tarde, Gretchen voltou a atualizar seu perfil com uma foto do figurino escolhido para o Réveillon em uma festa no Rio de Janeiro. "Esse é o look pra entrar 2023. O simples sempre me encantou. Tchau, 2022….. Vem, 2023", escreveu ela, ao posar com vestido branco fendado e com recortes nas laterais.

Confira: