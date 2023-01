Juliana Alves veste conjunto prateado em seu primeiro Réveillon após separação - Reprodução/Instagram

Publicado 01/01/2023 09:58

Rio - Juliana Alves surgiu deslumbrante ao mostrar o look para seu primeiro Réveillon após o término do casamento com Ernani Nunes. Na noite deste sábado, a atriz de 40 anos abusou do brilho ao vestir um conjunto de top e calça prateados e aproveitou para celebrar a chegada de 2023 com uma reflexão.

"Vamos transmutar e focar nos motivos pra comemorar! São muitos! 2023 tá na porta cheio de novas oportunidades pra nós! Eu já me sinto… Pronta!", escreveu a artista, na legenda da postagem feita no Instagram. "Feliz 2023, minha maravilhosa! Te amo", respondeu Sabrina Sato, nos comentários. "Deusa", elogiou uma seguidora. "Linda, maravilhosa, rainha. Te desejo um céu de coisas boas, Juju", disse mais uma fã.

Na última terça-feira, Juliana Alves anunciou o fim do casamento com o cineasta Ernani Nunes. A atriz postou um vídeo com registros ao lado o ex-marido e da filha deles, Yolanda, de cinco anos, e fez um grande desabafo. O casal estava junto há cerca de seis anos. "Demorei a expor isso e essa decisão, que levou tempo pra ser concretizada, não me deixa feliz nesse momento. Não foi esse o sonho que eu alimentei e pelo qual cuidei durante tanto tempo. Mas é chegada a hora de dar mais espaço a tudo que as mudanças podem trazer. É hora de cuidar de mim e deixar a minha alegria fluir. Como tiver que ser", declarou a ex-BBB.

