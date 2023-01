Juliette - Reprodução/Instagram

Publicado 01/01/2023 09:27 | Atualizado 01/01/2023 09:29

Rio - Famosos iniciaram 2023 em clima de festa pelo próximo ano! Na madrugada deste domingo, celebridades reuniram a família e amigos para celebrar o Ano Novo em diferentes destinos ao redor do país, e até mesmo no exterior.

Juliette e Bianca Andrade se juntaram a outros artistas como João Guilherme, Thaynara OG e Gabi Lopes em Maracaípe, no Pernambuco. "Feliz 2023!", desejou a campeã do "BBB 21", ao postar foto do look branco cheio de brilhos que usou para a comemoração.

Enquanto isso, Thales Bretas esteve em Fernando de Noronha para seu primeiro Réveillon com o cantor Silva desde que os dois assumiram o namoro. O viúvo de Paulo Gustavo usou as redes sociais, na noite deste sábado, para compartilhar um registro ao lado do namorado e na companhia de amigos como Marcus Majella e Monique Alfradique. "Feliz 2023!!! Amo vocês!!!", declarou o médico.

Já Thaila Ayala viajou com Renato Góes e o filho, Francisco, de 1 ano, para Caraíva, na Bahia, para a virada do ano. A atriz, que está grávida de Tereza, segunda filha do casal, usou um vestido longo na cor branca para se despedir de 2022 e fez seus votos: "Vem 2023, vem Tereza, vem amor, vem união, vem família", disse ela, em postagem no Instagram.

De casa, Renato Aragão posou ao lado da mulher, Lilian, e da filha, Lívian Aragão, para celebrar a chegada de mais um ano: "Um feliz 2023 para todos", declarou o ator. No início de dezembro, o humorista conhecido por dar vida ao Didi ficou internado por dois dias em um hospital do Rio devido a um acidente isqêmico transitório (AIT).

Sandy, por sua vez, viajou para a Itália com os pais, Xororó e Noely, o marido, Lucas Lima, que ainda brincou ao postar vídeos da família reunida em uma pizzaria na cidade de Palermo: "2022 vai acabar em pizza". E a cantora fez questão de deixar uma mensagem para os seguidores: "Um 2023 cheio de amor, leveza e sabedoria para todos", disse a artista.