Giovanna Ewbank se declarou para Bruno Gagliasso em comemoração pelo Ano NovoReprodução/Instagram/André Nicolau

Publicado 01/01/2023 13:29

Rio - Giovanna Ewbank emocionou os seguidores, neste domingo, ao iniciar o ano de 2023 com uma belíssima declaração para Bruno Gagliasso. A atriz de 36 anos celebrou a trajetória do casal ao compartilhar fotos de um ensaio com o marido e os três filhos, Títi, de 9 anos, Bless, de 7, e Zyan, 2.

"Eu e ele. Feliz 2023, meu amor, meu companheiro, parceiro e melhor amigo, pai dos meus filhos, amante da natureza. Que lindo ver nosso caminho até aqui, são tantas conquistas, amor, quedas, gargalhadas e recomeços pra sermos hoje quem somos. Três filhos e uma história linda que a gente sempre se emociona ao lembrar", afirmou a apresentadora, na legenda da postagem do Instagram, em que revelou os cliques tirados no rancho da família em Paraíba do Sul, interior do Rio.

A artista ainda reafirmou sua paixão pelo ator, com quem começou a namorar em 2009 e se casou no ano seguinte: "Já vivemos tanta coisa, são 13 anos juntos. Te amo infinito, morro de orgulho de nós e de tudo o que ainda viveremos!", finalizou Gio. "Te amo", respondeu Gagliasso, nos comentários do post.

Em outra publicação, Giovanna e Bruno fizeram seus votos para o ano que se inicia: "Nossa família deseja a todos vocês uma virada de ano esplendorosa!!! Com muito amor, prosperidade, oportunidades, respeito e saúde! Que 2023 chegue lindão e cheio de consciência pra todos nós!!! Feliz Ano Novo!!!", escreveram.

