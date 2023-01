Paulo Vieira diverte seguidores no Twitter ao contar ’perrengues’ em Brasília e detalhar bastidores da posse de Lula - Reprodução / Instagram

Paulo Vieira diverte seguidores no Twitter ao contar ’perrengues’ em Brasília e detalhar bastidores da posse de LulaReprodução / Instagram

Publicado 02/01/2023 09:09 | Atualizado 02/01/2023 09:38

Rio - Paulo Vieira usou as redes sociais, no domingo, para falar sobre os bastidores da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Twitter, o humorista divertiu os seguidores ao dividir "perrengues" enfrentados em Brasília e ainda aproveitou para expor algumas de suas conversas com o presidente.

Pela manhã, o artista, que ficou hospedado no mesmo hotel que o presidente, contou aos seguidores que ao encontrar com Lula, recebeu "uma lambida" da cadelinha Resistência, apelidada por ele de "primeira dog". Pouco tempo depois, o comediante aproveitou para narrar seu diálogo com o petista em um almoço na suíte presidencial.

"Estava com o Lula agora mesmo (aliás, nunca estive com um presidente numa suíte presidencial) e chegou o almoço dele. Pediu o quê? Arroz, feijão e dois ovos... Não tinha farinha, você acredita?", escreveu no tweet, que logo viralizou.

Antes da posse do presidente, Paulo Vieira havia exposto algumas "dificuldades" enfrentadas durante sua estadia em Brasília. Em um fio no Twitter, o ator revelou que seu irmão havia esquecido de colocar um sapato social em sua mala e que estava procurando, desesperadamente, por uma loja de sapatos que estivesse aberta na região. "Ô, Geraldo Alckmin, prove que tu é companheiro me emprestando um sapato preto 44 em nome de Jesus", brincou o artista.

Na véspera do evento, o humorista fez piada sobre ter esquecido de fazer a barba e pediu o barbeiro de Lula "emprestado". Na ocasião, ele também fez com que os seguidores dessem boas risadas ao narrar um diálogo com a namorada, Ilana, que havia descoberto o dress code da posse apenas três dias antes.



No decorrer do discurso presidencial, Paulo aproveitou para tweetar uma palavra em que Lula havia se enrolado, o que fez com que os fãs caíssem na gargalhada.

Em 2022, Paulo foi um dos artistas a apoiar a eleição do petista, através da militância ativa nas redes sociais, participações em programas de TV e ao realizar uma entrevista em podcast com o petista.

Já recebi uma lambida de Resistência, a vira-lata de rua que ascendeu à primeira dog — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) January 1, 2023 tá passando o carro da informação inútil



tava com @LulaOficial agora mesmo (aliás, nunca estive com um presidente numa suíte presidencial) e chegou o almoço dele



- pediu o q?



- Arroz, feijão e DOIS OVOS… não tinha farinha, você acredita???? — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) January 1, 2023 ô @geraldoalckmin, prove que tu é companheiro me emprestando um sapato preto 44 em nome de Jesus — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) January 1, 2023 ô @LulaOficial, tô aqui no quarto ao lado e queria saber se tu já fez a barba



esqueci desse detalhe



tu me empresta teu barbeiro?



abs — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) January 1, 2023 já não bastava ILANA que descobriu há 3 dias que o evento era chique



- amor, Cê não sabe, tem que ir de longo



- SIM, ABENÇOADA, E VOCÊ IA DE SHORT? DE CALÇA CÓIS BAIXO? DE SARUEL COM TOOOOOOP???? (isso tudo eu pensei. Respondi “vamos resolver, amor”) — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) January 1, 2023