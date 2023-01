Fernanda Passos e Erasmo Carlos - Reprodução/Instagram

Publicado 01/01/2023 11:05 | Atualizado 01/01/2023 11:05

Rio - Fernanda Esteves, a viúva de Erasmo Carlos, usou as redes sociais para compartilhar uma nova carta ao marido, que morreu no final de novembro, aos 81 anos . Em postagem no Instagram, a pedagoga emocionou seguidores com um desabafo sobre seu primeiro Réveillon após a morte do cantor, relembrando tradições que dividia com o Tremendão.

"O glamour da nossa virada de ano era a presença um do outro. Tinha amor, comida, brinde e a gente", começou ela, que postou uma foto do casal trocando um beijo. "Você vinha gostando de tirar uma foto assim, a meia-noite, do primeiro beijo do ano, mas hoje procurando não encontrei a foto de 2022. Foi porque 2022 nos perturbou de várias formas. Logo no Ano Novo o meu pai ficou internado, lembra, meu amor? Depois minha mãe", continuou.

Em seguida, Fernanda falou sobre as momentos difíceis que viveu ao longo do ano passado: "2022 me apresentou o medo em várias formas, e quando chegou perto de acabar ele me apresentou o pânico, a angústia, o desespero, a humilhação, tudo da forma mais viceral… Você ficou em 2022 e eu também gostaria de ficar, Vido… Só gostaria de te encontrar e ficar onde você está. Eu senti dores em lugares que eu nem sabia que existiam, dores inimagináveis. Venho sentindo", confessou.

A viúva do cantor ainda foi sincera ao abrir jogo sobre a dor de iniciar um novo ano em luto: "Vou entrar em 2023 sem metas, sem você, sem mim, sem beijo, sem nós, sem rumo (...) Agora espero fechar os olhos mais tarde e sentir você, seu cheiro, seu conforto. Não consigo acreditar que tudo seja tão cruel ao ponto de me privar disso", disse.

"Meu amor, essa separação está acabando comigo, mas eu espero de coração que você esteja em algum lugar, e que nesse lugar se lembre de mim, que me espere e que torça por mim. Eu espero que nesse lugar você possa ter um Feliz Ano Novo, e que você comece a fazer os seus combinados aí para nós nos encontrarmos e vivermos uma vida toda juntos. Te amo tudo, Vido! Te amo mais que tudo! Te amo apesar de tudo! Te amo em todos os lugares! Te amo onde você não está e onde quer que você esteja. Você é minha vida", completou Fernanda.

Mais tarde, a pedagoga também foi aos Stories do Instagram para dar detalhes de como foi a virada sem o marido: "E está saindo tudo conforme planejamos, exceto por você não estar. Fiz uns tomatinhos, arroz com manteiga, tem a entradinha e a sobremesa. Nosso Ano Novo era só nosso, e esse ano não vai ser diferente. Eu e você, você e eu", escreveu ela.

