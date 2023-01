Cintia Dicker passou o Réveillon na maternidade com a filha recém-nascida, Aurora - Reprodução/Instagram

Publicado 01/01/2023 10:26

Rio - Cintia Dicker atualizou os Stories do Instagram, na noite deste sábado, para celebrar o Ano Novo direto da maternidade onde deu à luz Aurora, sua primeira filha com Pedro Scooby. A mamãe de primeira viagem se derreteu pela herdeira ao postar uma foto da incubadora onde a pequena está depois de passar por duas cirurgias.

"Eu e o amor da minha vida todinha desejamos um feliz Ano Novo com muita saúde, paz, empatia e amor para o mundo e para você", declarou a modelo.

Na última quinta-feira, Cintia usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que recebeu dos fãs e falou sobre o estado de saúde de Aurora, que nasceu na segunda-feira, no Rio. "Palavras jamais serão suficientes para agradecer tanto amor que Aurora está recebendo de vocês. Mas tenham certeza que ela está sentindo e melhorando a cada minuto. Obrigada pelas orações. Ela é linda! Forte e guerreira", afirmou.