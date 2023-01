Thaila Ayala e Renato Góes - Reprodução do Instagram

Publicado 01/01/2023 16:28 | Atualizado 01/01/2023 16:34

Thaila Ayala celebrou a chegada de 2023, dividindo com seguidores do Instagram suas expectativas para os próximos 12 meses. Grávida, a atriz destacou aquelo que o que mais deseja para o período que contará com o nascimento Tereza, sua primeira menina, fruto do casamento com Renato Goes. Os dois, que passaram o Réveillon em Caraíva, na Bahia, já são pais do fofíssimo Francisco, de 11 meses de idade.

Belíssima, ela elegeu um look todo em tons de branco, com transparências, ressaltando a barriguinha. "Vem 2023, vem Tereza, vem amor, vem união, vem família", desejou ela na legenda das imagens. Quem também postou uma foto apaixonada foi o ator Renato Goes, onde o casal aparece trocando um beijo.



Recentemente, Renato falou sobre a gravidez do segundo filho. O primogênito do casal nasceu em dezembro do ano passado. "A gente queria mais um filho. Foi uma surpresa boa", disse ele, no ar na novela "Mas do Sertão", da Globo, à "Quem". "A gente achava que ia ser menino, mas a gente queria muito que fosse uma menina. Então ficamos bem felizes", ressaltou ele à publicação.