Renata Domínguez e o marido, Leandro Gleria - Leo Franco / AgNews

Renata Domínguez e o marido, Leandro GleriaLeo Franco / AgNews

Publicado 01/01/2023 17:33

O primeiro dia do ano está sendo repleto de emoções para Renata Domínguez e Leandro Gleria. É que, neste domingo (1), o casal deixou a Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, com a filha recém-nascida, Giulia, nos braços. Juntos, eles posaram para fotos com a neném, que estava enrolada numa mantinha xadrez.



fotogaleria

Aos 42 anos, Renata deu à luz nesta quarta-feira (28), às 20h38, por meio de uma cesárea. A bebê veio ao mundo pesando 2,630 kg e medindo 46,5 cm. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da artista. Na última sexta-feira (30), a estrela mostrou fotos do parto e o rostinho da filha.

"E o fim de 2022 nos reservou de presente a realização de um dos nossos maiores sonhos. Giulia chegou! Ela escolheu o seu dia: 28/12/2022, às 20h38, cheia de saúde, enchendo o coração do papai e da mamãe de um amor arrebatador, que não cabe no peito! Obrigada Deus por nos permitir viver isso", escreveu ela.

A gravidez foi anunciada em julho, quando a atriz fez uma postagem emocionante para contar a novidade: "Como esperei para viver isso… Deus é maravilhoso! Quem diria que aquele beijo (roubado) era o encontro com o amor da minha vida… E depois de 3 anos desse sonho realizado, veio a resposta de Deus". Renata Domínguez e Leandro Gléria estão juntos desde 2019 e se casaram em março do ano passado.