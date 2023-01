Pedro Scooby - Reprodução do Instagram

Publicado 01/01/2023 23:10 | Atualizado 01/01/2023 23:11

Boas notícias! Pedro Scooby voltou às redes sociais, neste domingo (1), para falar sobre o estado de saúde da filha caçula, Aurora, fruto de seu relacionamento com a modelo Cintia Dicker. No Instagram, o surfista revelou que a mulher recebeu alta para passar a virada de ano em casa. Já a herdeira, que segue internada na Maternidade Perinatal, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio, se recupera de duas cirurgias e passa bem.



"Fala, galera, boa tarde. Vim aqui fora da maternidade dar uma respirada de ar puro. Estou muito feliz. Notícias boas para Cintia, notícias boas para Aurora", iniciou. O ex-BBB ainda fez um agradecimento para a equipe da casa de saúde. "Eu vim aqui fora respirar um ar puro e do nada lembrei que sempre escuto quando vou pegar onda gigante, que é: 'você é o espelho que reflete a imagem do Senhor", lembrou.

Scooby desejou um bom ano novo para os seguidores e, horas depois, voltou para dar detalhes sobre o Réveillon. "Quero desejar para todo mundo muita saúde e paz. É a coisa mais importante. O resto a gente dá um jeito. Cheguei em casa hoje da maternidade com Cintia, e meus amigos fizeram uma festa para a gente. Sou muito grato pela família e amigos. Ele vai continuar me abençoando em 2022", filosofou.

Depois de voltar à maternidade, ele mais uma vez voltou a falar sobre a virada e a evolução de Aurora. "Conseguimos estourar o espumante meia-noite, e a Cintia ficou no zero álcool, claro. Hoje voltamos (ao hospital) e tivemos boas notícias", concluiu ele. "Não posso deixar de agradecer as mensagens de carinho, todas as orações. Obrigado por tudo", finalizou o surfista.