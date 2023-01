Jeremy Renner como o personagem Gavião Arqueiro - Reprodução

Jeremy Renner como o personagem Gavião ArqueiroReprodução

Publicado 02/01/2023 11:27 | Atualizado 02/01/2023 11:35

Rio - O ator Jeremy Renner, de 51 anos, sofreu um grave acidente ao limpar a neve e seu estado é crítico, mas estável. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo site "Deadline", que falou com o representante do artista. Não há mais detalhes sobre o acidente.

fotogaleria

O astro de "Vingadores", da Marvel, tem uma casa no estado americano de Nevada, mas o local do acidente não foi informado. Jeremy Renner interpreta o personagem Gavião Arqueiro nos filmes da franquia e foi indicado ao Oscar duas vezes por sua atuação nas obras "Guerra ao Terror" e "Atração Perigosa".

O representante do ator disse apenas que ele "sofreu uma acidente relacionado ao clima enquanto limpava a neve". Jeremy Renner foi levado ao hospital de helicóptero e está "recebendo excelentes cuidados" ao lado de sua família.

Uma representante da polícia disse ao site "Hollywood Reporter" que "ao chegarem no local, os agentes colaboraram com os bombeiros e os paramédicos para providenciar o transporte médico do Sr. Jeremy Renner num helicóptero até um hospital na região. O Sr. Renner foi a única parte envolvida".

A frente fria que tomou conta dos Estados Unidos nas últimas semanas deixou mais de 60 mortos. No dia 13 de dezembro, o ator fez uma postagem no Twitter sobre a neve. "A nevasca no Lago Tahoe não é brincadeira", disse ao postar a foto de um carro soterrado.