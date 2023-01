José Loreto e Rafa Kalimann curtem dia de praia em clima de romance - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2023 11:57 | Atualizado 02/01/2023 11:58

Rio - José Loreto e Rafa Kalimann começaram o ano no maior clima de romance. O ator compartilhou com os internautas, através do Instagram, nesta segunda-feira, momentos de um dia de praia com a namorada. Na ocasião, os dois se divertiram, renovaram o bronzeado e trocaram muitos carinhos.

fotogaleria

"Dia 1 do 1 de 2023, começando o ano com axé do mar e chamego da sereia", escreveu ele. Rafa comentou a publicação com uma série de emojis com olhinhos de coração. Não demorou muito para os internautas tecerem vários elogios a eles. "Que casal perfeito", comentou um. "Que casalzão. Maravilhosos! Felicidades", desejou outro.