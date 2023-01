Luciano Camargo e o filho, Nathan Camargo - Reprodução / Instagram

Publicado 02/01/2023 12:32 | Atualizado 02/01/2023 12:36

Rio - Luciano, da dupla com Zezé Di Camargo, será avô pela segunda vez! No Instagram, o filho do sertanejo, Nathan Camargo, anunciou a gravidez da esposa, Izabella, em um post conjunto e garantiu o carinho do pai.

"O melhor presente que Deus poderia nos enviar! Obrigada, Papai do Céu, por nos honrar a cada segundo! Que venha com muita saúde nosso Camarguinho (a), aquentado pelo nosso amor!", escreveu o casal na legenda da foto em que Nathan aparece beijando a barriga da esposa.

Nos comentários do post, Luciano não perdeu a oportunidade de celebrar a notícia. "Estou que não me aguento… Viva! Glória Deus", vibrou o artista.

O cantor sertanejo também é avô de Maria Luiza, de 9 anos, filha de seu primogênito, Wesley Camargo. Além dos dois rapazes, Luciano é pai das gêmeas Helena e Isabella, de 12 anos, frutos de seu atual casamento com Flavia Fonseca.