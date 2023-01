Isis Valverde - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2023 12:17

Rio - Isis Valverde abriu o álbum de fotos de seu réveillon com o amigos em Trancoso, na Bahia, onde está curtindo suas férias. A atriz, de 35 anos, publicou, nesta terça-feira (2), fotos usando um vestido de seda, bolsa de plumas e sandália branca.

Nos comentários, os seguidores não pouparam os elogios. "Essa Isis é com certeza a mulher mais lindo do mundo", escreveu um seguidor da atriz. "Toda linda", elogiou outra. "Sempre bela", concordou mais uma."Entra na minha casa, entra na minha vida", brincou um fã.



Isis está solteira desde de fevereiro do ano passado, após se separar do empresário André Resende, com quem foi casada por quatro anos e teve seu primeiro filho, Rael.