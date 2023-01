Dea Lúcia e Lívia Andrade participam do quadro Acredite quem Quiser, do Domingão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Dea Lúcia e Lívia Andrade participam do quadro Acredite quem Quiser, do DomingãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/01/2023 13:14 | Atualizado 02/01/2023 13:15

Rio - Dea Lúcia mandou um recado sincerão para Lívia Andrade no "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo, após a apresentadora fazer uma brincadeira sobre sua roupa durante o quadro "Acredite Em Quem Quiser". A mãe do humorista Paulo Gustavo, que faleceu aos 42 anos, vítima de covid-19, disse para a namorada de Marcos Araújo que é "linda", "empoderada" e que "não espero dinheiro de homem nenhum".

fotogaleria

Tudo começou quando Luciano Huck pediu para Jojo Todynho dar um conselho ao público no primeiro dia do ano. "Depois desse ‘Pode Isso Dona Déa’, já para começar o nosso ano, tendo em vista que hoje é o primeiro dia de 2023… Jojo Todynho, você teria algum pensamento, alguma reflexão que possa nos ajudar a iluminar o ano de 2023. Você pode compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo em casa?", perguntou o apresentador. A cantora respondeu: "Tenho! Eu não sei quem pintou a zebra, mas eu quero o resto da tinta”.

Luciano ficou sem entender sobre o que era a mensagem e comentou: "Eu vou pensar em quem economizou na tinta da zebra, eu realmente vou pensar nisso. Eu não sei o que isso significa, mas eu vou tentar entender e pensar nessa reflexão feita por Jordana hoje no ‘Domingão’. Fala Lívia, o que você está pensando?", quis saber o marido de Angélica.

Lívia Andrade, então, tirou sarro da roupa de Dea Lúcia, um vestido com listrado. "Foi profundo isso, foi demais. Inclusive, a Dona Déa poderia responder isso, já que ela veio de zebra no primeiro dia do ano. Cadê o resto da tinta?". Rapidamente, a mãe de Paulo Gustavo rebateu a declaração e também palpitou sobre o look da loira. "Olha, ela tem uma inveja de mim… Prata já deu! O negócio é vir de zebra, no preto e branco. Estou linda, gorda, empoderada, trabalhando e não espero dinheiro de homem nenhum".