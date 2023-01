Adriane Galisteu e Tadeu Schmidt se encontram em Miami, nos EUA - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2023 21:58 | Atualizado 03/01/2023 22:03

Rio - Adriane Galisteu surpreendeu os seguidores, nesta terça-feira, ao compartilhar uma foto em que posa ao lado de Tadeu Schmidt. A apresentadora de "A Fazenda", da RecordTV, usou os Stories do Instagram para registrar o encontro com o jornalista que comanda o "Big Brother Brasil", na Globo, direto de Miami, em Orlando, nos Estados Unidos.

"É reality que fala?", escreveu a loira, na legenda da foto. Prestes a estrear a 23ª temporada do "BBB", Tadeu repostou a imagem em seus Stories e brincou com a colega: "Eu te entendo, você me entende".

O "BBB 23" estreia em 16 de janeiro, na TV Globo, e trará novidades para os confinados da nova temporada. Recentemente, a emissora informou que o prêmio de R$ 1,5 milhão do reality show, comandado por Tadeu Schmidt, mudará ao longo do programa e que o líder terá novos poderes.

Além disso, o que já se sabe sobre esta edição é que ela terá uma nova versão de "Vida Real", música-tema que embala a abertura do programa desde sua estreia, agora com a participação de Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra, além da voz de Paulo Ricardo, um novo quadro de ilustrações de Rafaella Tuma, mudança de visual dos dummies e o retorno da casa de vidro, que será montada em um shopping, antes do início do jogo e, agora, terá uma função que será determinante no time final.