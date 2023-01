Alfonso Herrera não participará de turnê do RBD - Reprodução/Instagram

Alfonso Herrera não participará de turnê do RBD Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2023 19:29

Rio - Alfonso Herrera falou abertamente sobre não participar do reencontro do grupo RBD na turnê deste ano. O ator, de 39 anos, publicou em seu Twitter, nesta terça-feira (3), um desabafo, acabando com a esperança dos fãs de vê-lo ao lado de Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce Maria e Maite Perroni.

fotogaleria

"Eu geralmente nunca presto atenção a conteúdos que promovem coisas tão desagradáveis. Mas me parece importante expor algumas coisas que vêm de mim e não de uma invenção. Negar meu passado implica negar meu presente, dinheiro não é tudo e geralmente não motiva minhas decisões", começou o ator da série Sense8, da Netflix.



"Sou grato pelo que tive, pelo que tenho e pelo que está por vir. Sempre desejarei o melhor para qualquer projeto que venha de Rebelde. Da mesma forma que meus colegas me apoiaram em absolutamente tudo, o que agradeço profundamente", acrescentou ele.



"Rebelde significou e ainda significa perseguir seus sonhos e ser consistente com o que você quer da vida, algo que eu tento todos os dias... às vezes, eu consigo e, às vezes, eu aprendo. E aos fãs minha eterna gratidão por tanto apoio e amor. Feliz 2023", concluiu.



Em dezembro do ano passado, o grupo anunciou o retorno do RBD para 19 de janeiro.

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento.



Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023