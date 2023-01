Silvia Poppovic e a filha viajam para Paris - Reprodução do Instagram

Publicado 03/01/2023 16:41

Rio - Silvia Poppovic, de 67 anos, vai curtir uns dias de férias com a filha, Ana, de 22 anos, em Paris, na França. A viagem acontece após a morte do marido da apresentadora e pai da estudante, Marcello Bronstein, no fim de novembro, quatro meses depois de ter sido submetido a um transplante de medula para tratar uma leucemia. No Instagram, nesta terça-feira, a jornalista disse que está 'tentando colocar a tristeza de lado'.

Primeiro, Silvia publicou uma foto ao lado de Ana e perguntou aos seguidores: "E aí, para onde estamos indo?" Momentos depois, ela revelou o destino das duas. "Depois de anos, indo flanar a Paris".

Ela ainda posou no aeroporto, segurando seu passaporte, e escreveu: "Paris, me aguarde! Duas semanas de férias com a filhota, flanando pela cidade luz. Sem hora pra nada; sem estresse e tentando colocar a tristeza de lado! Quem vem junto?".







