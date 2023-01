Luciana Gimenez tira parte de cima do biquíni em banho de ducha na praia - Reprodução/Instagram

Luciana Gimenez tira parte de cima do biquíni em banho de ducha na praiaReprodução/Instagram

Publicado 03/01/2023 16:28

Rio - Luciana Gimenez impressionou os fãs, nesta terça-feira, com registros de mais um dia ensolarado em Trancoso, na Bahia. Curtindo suas férias ao lado do namorado, Renato Breia, a apresentadora de 53 anos postou vídeo tomando um belo banho de ducha na praia, e chegou a tirar a parte de cima do biquíni para se refrescar.

fotogaleria

"Mais alguém com pavor de água gelada?", brincou a ex-modelo, nos Stories do Instagram. "Eu sempre recarrego as minhas energias na praia. Tenho um caso de amor com o verão", completou a famosa, que vestiu um biquíni amarelo para renovar o bronzeado.

Mais cedo, Luciana colecionou elogios dos fãs ao atualizar seu feed na rede social com outras fotos em roupas de banho. "Bahia, meu amor...", escreveu ela, na legenda da publicação. "É a coisa mais linda", declarou uma seguidora. "Parece uma linda Eva no paraíso!", disparou outro internauta. "Você está maravilhosa, como sempre", completou mais uma pessoa.

Confira: