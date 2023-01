André Marques - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2023 15:49

Rio - André Marques iniciou o ano com uma atitude ousada. Nesta terça-feira, o apresentador de 43 anos revelou que deciciu excluir algumas pessoas de suas redes sociais, fazendo uma "limpa" nas plataformas. Em postagem nos Stories do Instagram, o ator abriu o jogo sobre o motivo da faxina digital.

"Hora de dar uma limpada nas redes. Pessoas que não acrescentam nada, falsos colegas, falsos amigos, pessoas ingratas e essas coisas", comentou ele, que ainda aconselhou os seguidores: "Faça também. Vai fazer bem. Já comecei no ano passado e vou dar continuidade esse ano", avisou.

Em maio do ano passado, André foi mais um dos famosos a encerrar o contrato fixo com a TV Globo, após 27 anos na emissora. "Uma linda relação com a Globo. Sou só gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor... conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel", declarou o apresentador, na ocasião.