Aline Campos posa de biquíni prateadoReprodução Internet

Publicado 03/01/2023 15:24

Rio - Em clima de ano novo, Aline Campos compartilhou, nesta terça-feira (3), em suas redes sociais cliques aproveitando o sol na Bahia, vestindo um biquíni prateado. Na legenda, a atriz fez uma reflexão sobre o início de 2023 e mudanças de ciclos. Apesar dos registros em terras brasileiras, Aline está passando as férias em Orlando, e afirma que seus posts mais recentes estão interligados e mostrando sua nova fase.

A atriz escreveu: "O ano começou mas na verdade as energias só se alinham pra uma nova final de março. E assim me sinto hoje, nos ajustes finais pra um novo ciclo de muita luz que ta chegando… mas pra isso, desafios e até confusões mentais e emocionais fazem parte do processo! Quem mais se sentindo assim hoje? E acho que isso ta nítido nas minhas postagens (ta tudo conectado rs)… um dia posto uma foto no frio de Newark, hoje o calorão da Bahia, mas na verdade estou em uma temperatura amena de Orlando!! Mas mesmo com esse entendimento, não anseio chegar logo a essa real virada de ciclo energético. Consigo enxergar na confusão do processo transitório, beleza e muitos aprendizados importantes pra finalmente o inicio de algo novo! Me sinto grata e honrada de estar onde estou hoje! O segredo??? Meditação e conexão com o divino que vive dentro de mim! Auto observação sem julgamentos. Desejo luz, força a muita sabedoria pro processo particular de cada um e pro coletivo!"

Nos comentários, fãs e seguidores elogiaram a beleza, boa forma e mente da artista em mensagens como: "quando fala a voz do silêncio do coração, ouvido e alma se deleitam na sabedoria que vem. gratidão traduz esse movimento", "Maravilhosa é pouco, nem existe deusa", "Obrigado linda vc sempre foi uma pessoa iluminada" e "Falou tudo Aline. Estou exatamente assim mente completamente confusa e sentimentos diversos mas acredito que tudo vem pra melhorar e como vc disse uma nova fase chegando e esses desafios fazem parte do processo . Estamos sempre conectadas e aguardando as meditações na conexão. Grande beijo e obrigada por compartilhar esse momento"