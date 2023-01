Ingrid Ohara curtiu praia da Barra da Tijuca - Foto: Fabrício Pioyani/AgNews

Ingrid Ohara curtiu praia da Barra da TijucaFoto: Fabrício Pioyani/AgNews

Publicado 03/01/2023 16:35

Rio - Ingrid Ohara aproveitou a terça-feira (03) para renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A ex-participante de "A Fazenda 14" escolheu um biquíni dourado para tomar um banho de mar sem deixar de ressaltar suas curvas.

fotogaleria

A influenciadora de 26 anos ganhou notoriedade ao integrar o elenco da sétima temporada do "De Férias com o Ex", da MTV Brasil. Depois da participação, Ingrid Ohara assumiu o comando do programa "MTVixe", substituindo Gabi Prado. Ela foi a segunda eliminada do reality rural "A Fazenda 14", que terminou com a vitória da atriz Bárbara Borges.