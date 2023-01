Jade Picon é vista desembarcando no aeroporto do Rio

Rio - Após curtir a virada do ano em Pernambuco, Jade Picon desembarcou nesta terça-feira no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. A influenciadora e atriz de 21 anos tentou passar despercebida usando óculos escuros, máscara e boné.

Para a chegada de 2023, a intérprete de Chiara em "Travessia" apostou em um look na cor verde e explicou o motivo aos seguidores. "Eu falei pra vocês que a cor do meu ano é verde, né? Sempre passo de branco, mas esse ano não tem jeito, muito sinais dizendo que a cor é verde. Virada de verde e branco, olha que lindo as costas", disse.



