Bruno Fagundes e Igor Fernandez assumem namoroMontagem/Yasmin Dib/Instagram

Publicado 03/01/2023 19:29

Rio - Os atores Bruno Fagundes e Igor Fernadez, da novela "Cara e Coragem", na TV Globo, estão namorando. Nesta terça-feira, a novidade foi confirmada pela assessoria de Igor, que levantou suspeitas do romance após compartilhar uma foto em que é beijado na bochecha pelo filho de Antonio Fagundes.

"Igor Fernandez afirma através da sua assessoria que está contente tanto profissionalmente, com os novos trabalhos que já estão em andamento para 2023, e também na vida pessoal, vivendo este relacionamento ao lado de alguém que o inspira muito", diz a nota enviada pela equipe do ator.

Após republicar a foto romântica em seu próprio perfil, Bruno se pronunciou rapidamente nos Stories do Instagram após o namoro ser divulgado. "Agradeço as milhares mensagens de apoio e amor", escreveu ele, na legenda de uma foto com a frase: "É sobre o amor".

Esta é a primeira vez que Bruno assume um relacionamento amoroso publicamente. Filho de Antonio Fagundes e Mara Carvalho, o ator de 33 anos está no ar na TV Globo com a novela "Cara e Coragem", em que interpreta o coreógrafo Renan.

Enquanto isso, Igor, de 26, dá vida a Lucas no mesmo núcleo que o namorado. Em 2019, ele estreou na emissora carioca com "Bom Sucesso" e também atuou na série médica "Sob Pressão". Em novembro de 2021, o artista se casou com o psicólogo Gabriel Soares, e chegou a relatar ter sofrido ataques homofóbicos nas redes sociais. Não se sabe quando a relação chegou ao fim.

O romance entre os galãs teve início no primeiro semestre de 2022, quando começaram as gravações da novela das 19h, estrelada por Taís Araújo, Paolla Oliveira e Marcelo Serrado, de acordo com informações do colunista Gabriel Perline, do site 'iG'.