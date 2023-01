Ator Jeremy Renner posta foto direto do hospital após sofrer acidente na neve - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2023 21:15 | Atualizado 03/01/2023 21:15

Rio - O ator Jeremy Renner atualizou suas redes sociais pela primeira vez após sofrer um acidente grave na neve . Nesta terça-feira, o astro de 51 anos publicou uma foto no Instagram direto do hospital em que está internado depois de passar por duas cirurgias. No registro, ele apareceu deitado em uma cama, usando um par de óculos, e revelou os hematomas no lado esquerdo de seu rosto.

"Obrigado a todos por suas amáveis palavras. Estou muito abalado agora para digitar. Mas eu envio meu amor a todos vocês", escreveu o ator conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro em produções da Marvel. Artistas como a atriz Vanessa Hudgens, a cantora Kelly Clarkson e o DK Steve Aoki foram alguns dos famosos que deixaram mensagens de apoio para Renner nos comentários da postagem.

Jeremy Renner sofreu um acidente no dia 1º de janeiro enquanto tentava limpar a neve em sua casa, no estado americano de Nevada. O ator sofreu um "trauma torácico contuso e lesões ortopédicas" e seu estado foi considerado como "crítico, mas estável", segundo representantes.

As autoridades oficiais ainda não relataram mais detalhes sobre o acidente. Uma testemunha anônima disse ao site "TMZ" que o ator teve a perna atingida por uma máquina de remover neve conhecida como "snowcat". Ainda de acordo com a publicação, o acidente deixou muito sangue no local e parecia uma "cena de crime". Um vizinho de Renner, que é médico, teria conseguido fazer um torniquete na perna do ator para que ele não perdesse mais sangue até a chegada dos paramédicos. A polícia investiga as causas do acidente.

Jeremy Renner foi indicado ao Oscar de melhor ator em 2008 por sua atuação no filme "Guerra ao Terror". Ele também recebeu uma indicação de melhor ator coadjuvante por seu trabalho em "Atração Perigosa", de 2010. Depois do sucesso em "Guerra ao Terror", o artista estrelou vários projetos na Marvel, além de também ter atuado em filmes como "A Chegada", "Missão Impossível", "Trapaça", entre outros.