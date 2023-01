Letícia Cazarré compartilha reflexão sobre a filha caçula, Maria Guilhermina - Reprodução/Instagram

04/01/2023

Rio - Letícia Cazarré compartilhou com seus seguidores, nesta quarta-feira (4), um texto que escreveu no final de agosto do ano passado, após uma fase muito difícil no tratamento de sua filha caçula. Maria Guilhermina, de apenas 6 meses, foi diagnosticada com uma doença congênita rara no coração chamada Anomalia de Ebstein e, por conta disso, está internada desde o nascimento.

"Escrevi essa reflexão numa nota de celular dia 25 de agosto do ano passado. Maria Guilhermina tinha passado pela pior intercorrência que poderia acontecer com ela, segundo os médicos: incompatível com a vida. Um deles (que hoje posso chamar de amigo e anjo da guarda), me disse na época: “Deus a segurou por um fio”. E era verdade mesmo", relembrou a bióloga e jornalista que é casada com Juliano Cazarré. Os dois também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.



"Mas essa minha reflexão, que vou transcrever aqui, serve também para todos os assuntos da vida. Serve, inclusive, para quem tem muito medo do que virá pela frente no futuro do país e do mundo", explicou ela antes de compartilhar a reflexão.



"Nunca sabemos o que nos guarda o dia de amanhã, embora a maioria de nós viva com a sensação de poder controlar os acontecimentos. Lembro quando, na faculdade, uma professora nos trouxe um estudo mostrando que 90% da rotina planejada para o dia seguinte não se cumpria do jeito, na ordem e/ou no horário imaginado. 90%!! Como disse o gênio Camões, viver não é preciso. Nos momentos mais difíceis até aqui, sempre procuro lembrar disso. A angústia vem das conjecturas, do que pode acontecer de pior, do quanto ainda teremos que sofrer. Mas por que sofrer antecipadamente, se não sabemos o que vem pela frente? Uma grande amiga hoje me deu o melhor conselho: sofrer cada situação a seu devido tempo, não antes. Ou, como diz São Francisco de Sales, “Não se preocupe com o que pode acontecer amanhã; o mesmo Pai eterno que cuida de você hoje, se encarrega de você amanhã e todos os dias. Ou Ele protegerá você do sofrimento, ou lhe dará a força infalível para suportá-lo", escreveu.

Nos stories, Letícia também atualizou o estado de saúde de Maria. "Depois de uma virada de ano emocionante na UTI (à la Maria Guilhermina), hoje esse docinho acordou bem melhor", contou ela.