Giovanna Lancellotti aproveita Noronha com namorado Reprodução Internet

Publicado 04/01/2023 18:00 | Atualizado 04/01/2023 22:06

Rio - Giovanna Lancellotti usou suas redes sociais para mostrar registros da viagem por Fernando de Noronha com seu namorado, Gabriel David. Após curtirem uma temporada no Oriente Médio assistindo os jogos da Copa do Mundo e conhecendo desertos, a atriz e o empresário voltaram para passar a virada de ano no clima tropical da ilha.

Nas fotos, os dois aparecem se beijando e abraçando em frente à uma pedra enorme, em um cenário de tirar o fôlego no arquipélago. Na legenda, Giovanna escreveu: "Nóronha com amô" e recebeu muitos elogios de fãs e seguidores nos comentários. Mensagens como: "Que casal lindo!", "Vocês são incríveis! O visual mais ainda!", "Lindos" e "É simplesmente perfeito", foram alguns dos que mais chamaram a atenção.