Antônio Fagundes e Alexandra Martins celebram 16 anos de relacionamentoReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2023 16:32

Rio - Antonio Fagundes e Alexandra Martins completam 16 anos juntos nesta quarta-feira (4). A atris, de 44 anos, aproveitou a data especial para se declarar para o marido, de 73. Os dois se casaram em 2016 mas estão juntos desde 2007.

"Era manhã do dia 4 de janeiro de 2007 quando nos vimos pela primeira vez. Muita coisa aconteceu desde aquele dia em que você me provocou por conta do livro que eu estava lendo no ônibus-camarim à espera para entrar em cena", começou Alexandra.



"Hoje nossa história, escrita única e exclusivamente por nossos sentimentos, completa 16 anos. O meu riso é imensamente mais feliz contigo e, sim, é você o meu melhor amigo, a minha paixão. Vida do meu amor, a gente canta, a gente dança e não se cansa. Amo você infinito e além", finalizou a atriz.