Paolla Oliveira posa de biquíni e recebe elogios nas redes sociaisReprodução Internet

Publicado 04/01/2023 14:28

Rio - A atriz Paolla Oliveira, de 40 anos, postou no Instagram, nesta quarta-feira, algumas fotos em que aparece de biquíni tomando café da manhã. "Amo café de hotel... e vocês?", perguntou a artista, que recebeu uma verdadeira chuva de elogios nos comentários.

"Musa tropical", disse um admirador. "Ô mulher linda", comentou outra pessoa. "A mais linda de todas", afirmou outro seguidor.

Atualmente, Paolla Oliveira está no ar na novela "Cara e Coragem", no horário das 19h da TV Globo. Recentemente, ela curtiu uma roda de samba ao lado do namorado, Diogo Nogueira , e do filho dele, Davi, de 16 anos. O casal também protagonizou um ensaio de roupa íntima que deixou os seguidores babando.