Celso Portiolli muda o visual Reprodução do Instagram

Publicado 04/01/2023 13:16

Rio - Celso Portiolli surpreendeu os internautas, nesta terça-feira, ao compartilhar no Instagram um clique em que aparece de barba e com o cabelo maior. "Passou por mim e não me reconheceu", escreveu o artista na legenda. A mudança de visual, no entanto, se trata de uma brincadeira.

Em pouco tempo, os fãs de Portiolli reagiram à imagem. "Nossa, ficou tão diferente", afirmou um. "Uau, gostei. Ficou lindo de barba", elogiou outro. "Ficou legal", opinou uma terceira pessoa. Através dos comentários, os admiradores do apresentador ainda brincaram com ele e o compararam com o Padre Fábio de Melo e até com o cantor Gusttavo Lima.