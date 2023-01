Bianca Andrade rebate críticas de seguidores no Instagram - Reprodução / Instagram

Bianca Andrade rebate críticas de seguidores no InstagramReprodução / Instagram

Publicado 04/01/2023 12:03 | Atualizado 04/01/2023 12:07

Rio - Bianca Andrade não ficou calada ao ler as críticas recebidas em sua publicação no Instagram, feita na última terça-feira. A influenciadora digital de 28 anos havia compartilhado dois cliques de biquíni e foi chamada de "largada" por uma seguidora, além de ter sido acusada de não ter "humildade" por outra.

fotogaleria

"Gente do céu, sério, ela era tão bonita , o que será houve que ela relaxou assim? Uma mulher poderosa como ela tá assim, aparentemente, largada não é legal, espero que ela esteja bem", dizia o comentário maldoso de uma das internautas. "Relaxada? Eu acabei de ser mãe, menina! Agora que eu estou conseguindo voltar a cuidar de mim. Eu estou ótima, mas não fala isso para uma mulher, que tu pode ofender a troco de nada", disse Bianca, que é mãe de Cris, de 1 ano e 5 meses.

Logo depois, uma outra seguidora discordou de um comentário feito por Nicole Bahls, em que a modelo elogiava a humildade da influencer. "Ela é humilde só com os que convém a ela, né? Ou seja, os famosos de 8 milhões de seguidores", criticou a usuária. Mais uma vez, Bianca Andrade fez questão de rebater. "Mas tu me conhece para dar essa opinião com tanta prepotência?", quis saber a empresária.