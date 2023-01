Jojo Todynho comenta previsão de gravidez: Tô pronta - Reprodução do Instagram

Publicado 04/01/2023 09:41 | Atualizado 04/01/2023 11:38

Rio - Jojo Todynho, de 25 anos, pode ser mamãe neste ano! A cantora contou para os internautas que Lene Sensitiva a alertou para uma possível gravidez gêmeos neste mês. Com a previsão, a funkeira decidiu tomar uma atitude: fazer o enxoval do bebê em Orlando, nos Estados Unidos.

"A Lene Sensitiva falou que eu vou engravidar neste mês. Em Orlando, já vou fazer meu enxoval! Vou comprar umas coisas neutras. Quando eu engravidar, já vou ter as coisas", disse ela, em um vídeo publicado no Instagram Stories.

Jojo levou a previsão tão a sério que já realizou algumas compras. Ela ainda brincou com a teoria de que 'quem passa o Natal de verde engravida'. "Gente, eu estou meio pirada. Não posso entrar na farmácia. Já comprei absorvente de peito, 'suga leite'... A Lene falou que eu vou engravidar e que vai ser de gêmeos. E outra coisa, passei de verde. Dizem que quem vira o ano com alguma coisa verde engravida. Estou pronta. Mas não estou grávida, não", contou.

Vale lembrar que a cantora está solteira. O casamento da funkeira com Lucas Souza chegou ao fim em outubro do ano passado. O divórcio foi oficializado em novembro. Já em dezembro, Jojo abriu um boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva contra o ex-marido, na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Tanque, Zona Oeste do Rio, após ser agredida verbalmente pelo oficial do Exército.