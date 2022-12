Jojo Todynho registra B.O. contra ex-marido e pede medida protetiva - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2022 15:19

Rio - Jojo Todynho revelou, neste sábado, que abriu um boletim de ocorrência e solicitou uma medida protetiva contra o ex-marido, Lucas Souza. A cantora de 25 anos surgiu na frente da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, no Tanque, Zona Oeste do Rio, e explicou que tomou a atitude após ser agredida verbalmente pelo oficial do Exército, de quem se divorciou em novembro deste ano.

"Acabei de sair da DEAM. Vim abrir um boletim de ocorrência, uma medida protetiva contra o Lucas. Ele, na tentativa de voltar, e eu negando, ontem ele me agrediu verbalmente, porque agressão não é só física, ela é psicológica também", iniciou a artista, nos Stories do Instagram, em sequência de vídeos que já foram apagados.

Em seguida, Jojo ainda acrescentou: "Uma mulher quando diz que não, é não. Não aceito nenhum tipo de falta de respeito, até porque não desrespeitei ele. Todas as medidas possíveis para não sofrer nenhum dano eu tomarei. É isso, mulherada. Não se calem", finalizou ela.

Lucas Souza surgiu aos prantos em vídeo, nos Stories, para se defender. O militar admitiu que o ex-casal teve uma discussão séria, mas alegou que não teve nenhum comportamento violento: "Ontem, eu tive uma conversa com a Jojo, a gente brigou e eu xinguei ela. Estou te pedindo desculpas aqui em público, mas eu nunca ameacei. Assim como ela me xingou, eu xinguei ela", afirmou. "Medida protetiva?! Meu Deus do céu, cara. Nunca ameacei ninguém e nunca ia tocar em uma mulher, não tem porque ficar andando com segurança e medida protetiva, a pessoa parece que não me conhece há um ano", desabafou o rapaz.

Pouco depois, a artista voltou às redes sociais para explicar o motivo de deletado as postagens anteriores. "Eu apaguei para não ficar alimentando o ódio. Eu não quero que ninguém vá atacar o Lucas. Eu peço encarecidamente que não façam isso. Já vai estar na mão de quem tem que resolver. Eu vim falar porque eu não estava aguentando mais, fui colocada como vilã", comentou Jojo.

A Polícia Civil foi procurada pelo DIA e informou que "a investigação segue sob sigilo".

